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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 15:08 BJT

〔印度经济〕摩根士丹利下调印度今明两财年成长预估,指因前景恶化

路透孟买8月1日电---美国投资银行摩根士丹利周一下调其对印度当前财年以及下一财年的经济成长预估,指因这个亚洲第三大经济体的近期成长前景迅速恶化.

该行表示,印度恐将经历全球信贷危机以来,经济成长最糟糕的一段时期,与此同时,其从经济成长主要推动因素上获得的支持也将减少.

摩根士丹利将印度截止2012年3月的本财年国内生产总值(GDP)成长预估自7.7%下调至7.2%,并将印度2012/13财年GDP成长预估自8.5%下调至8%.

该行指出,"持续的高通胀、资金成本增加、财政支出与GDP的比率下降,全球资本市场疲软以及投资速度缓慢等一系列因素都将令经济成长进一步放缓".(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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