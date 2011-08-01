《韩国经济焦点》7月出口和制造业数据靓丽,然通胀率仍顽疾难除

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透首尔8月1日电---韩国出口7月增幅远强于预期,但通胀率亦然,加大了韩国央行和总统李明博的压力.外界认为韩国央行行动滞後,而总统关于"抗击通胀"的言辞激烈,但未有成效.
韩国7月出口较上年同期增长27.3%,达至创纪录的高点,提振韩元兑美元KRW=跳升0.5%至三年高位.
制造业方面也传来喜讯,尽管全球经济疲软,但韩国制造业出现七个月来扩张步伐首次加快.
Markit Economics声明公布,汇丰/Markit 7月经季节调整的韩国制造业采购经理人指数(PMI)从6月的51.13增至51.33.[ID:nCN1865649]
今日公布的数据还显示,韩国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长4.7%,高于路透调查预估的4.4%,且仍持于韩国央行目标区间顶部4%之上.
"即便考虑豪雨灾情的影响,这也是惊人的(CPI)数据,"东部证券分析师Kim Hyo-jin称,"核心通胀率继续加速,加大8月升息的机率."
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类