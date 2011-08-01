《韩国经济焦点》7月出口和制造业数据靓丽,然通胀率仍顽疾难除

路透首尔8月1日电---韩国出口7月增幅远强于预期,但通胀率亦然,加大了韩国央行和总统李明博的压力.外界认为韩国央行行动滞後,而总统关于"抗击通胀"的言辞激烈,但未有成效.

韩国7月出口较上年同期增长27.3%,达至创纪录的高点,提振韩元兑美元KRW=跳升0.5%至三年高位.

制造业方面也传来喜讯,尽管全球经济疲软,但韩国制造业出现七个月来扩张步伐首次加快.

Markit Economics声明公布,汇丰/Markit 7月经季节调整的韩国制造业采购经理人指数(PMI)从6月的51.13增至51.33.[ID:nCN1865649]

今日公布的数据还显示,韩国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长4.7%,高于路透调查预估的4.4%,且仍持于韩国央行目标区间顶部4%之上.

"即便考虑豪雨灾情的影响,这也是惊人的(CPI)数据,"东部证券分析师Kim Hyo-jin称,"核心通胀率继续加速,加大8月升息的机率."