版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 14:47 BJT

〔国际油市〕油价涨逾1美元,受美国债务协议激励

路透新加坡8月1日电---油价周一攀升逾1美元,布兰特原油升破118美元,此前美国总统奥巴马称国会领袖同意上调举债上限以避免违约,这改善了美国的石油需求前景.美国是全球第一大石油消费国.

奥巴马敦促民主党和共和党议员投票支持该协议.协议可能扶助美国保持脆弱的经济复苏不致脱轨,从而提振了该国的能源消费前景.

0627 GMT,布兰特原油LCOc1上涨1.75美元至118.49美元,弹离上日所及的约两周低点.布兰特原油现距离127美元上方的今年高位不到9美元.

美国原油CLc1上扬1.50美元至97.20美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐