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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 14:42 BJT

〔澳洲股市〕收涨1.7%,受美国达成债务协议和银行矿业股涨势提振

路透墨尔本8月1日电---澳洲股市周一收涨1.7%,受银行与矿业股上涨提振,美国议员在最後一刻达成减支与提高举债上限协议,避免出现违约,令投资者感到宽慰.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨73.2点至4,497.8点,但交投量低于均值.

上周五美国债务谈判迟迟不见进展,澳股跌至11个月最低收盘位,不过7月上涨0.4%.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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