〔日股业绩〕本田汽车4-6月获利大降90%,但上调全年财测(更新版)

(新增细节)

路透东京8月1日电---日本第三大汽车制造商--本田汽车(7267.T)公布季度营业利润大降90%,因3月11日大地震造成的严重零部件供给短缺,打击了公司的产量.不过本田汽车仍然避免了外界所预期的亏损,并且还将年度财测上调了逾三分之一.

4-6月当季本田汽车录得营业利润225.8亿日圆(2.925亿美元),上年同期则为盈利2,344亿日圆.相较于汤森路透I/B/E/S调查的七位分析师给出的亏损670亿日圆的预估,本田汽车当季业绩要好得多.

4-6月本田汽车净利为318亿日圆,较上年同期下滑88%,营收则下降27%至1.715万亿(兆)日圆.

展望至2012年3月止的全财年,本田汽车预计,不计中国区利润,其年度营业利润将达到2,700亿日圆,要比上次预估的2,000亿日圆高出35%.一次调查中21位分析师给出的年度营业利润预估则为4,077亿日圆.

3月大地震对本田汽车产量的影响最为严重,主要是因为预定到厂的零部件被拖延.而此时又正赶上其在关键的美国市场推出畅销车型Civic全新改款.6月份Civic在美国的销量下滑了三分之一.

本田汽车股价今年迄今下跌4%,表现不及交通运输类指数.ITEQP.T同期的下跌1%.(完)