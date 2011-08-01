〔日股业绩〕本田汽车4-6月获利大降90%,但上调全年财测(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增细节)
路透东京8月1日电---日本第三大汽车制造商--本田汽车(7267.T)公布季度营业利润大降90%,因3月11日大地震造成的严重零部件供给短缺,打击了公司的产量.不过本田汽车仍然避免了外界所预期的亏损,并且还将年度财测上调了逾三分之一.
4-6月当季本田汽车录得营业利润225.8亿日圆(2.925亿美元),上年同期则为盈利2,344亿日圆.相较于汤森路透I/B/E/S调查的七位分析师给出的亏损670亿日圆的预估,本田汽车当季业绩要好得多.
4-6月本田汽车净利为318亿日圆,较上年同期下滑88%,营收则下降27%至1.715万亿(兆)日圆.
展望至2012年3月止的全财年,本田汽车预计,不计中国区利润,其年度营业利润将达到2,700亿日圆,要比上次预估的2,000亿日圆高出35%.一次调查中21位分析师给出的年度营业利润预估则为4,077亿日圆.
3月大地震对本田汽车产量的影响最为严重,主要是因为预定到厂的零部件被拖延.而此时又正赶上其在关键的美国市场推出畅销车型Civic全新改款.6月份Civic在美国的销量下滑了三分之一.
本田汽车股价今年迄今下跌4%,表现不及交通运输类指数.ITEQP.T同期的下跌1%.(完)
--编译 王洋;审校 蔡美珍
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。