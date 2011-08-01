〔中国股市〕沪综指微幅收升,紧缩政策难放松令市场人气不振

路透北京8月1日电---中国股市沪综指周一微幅收升.7月官方PMI数据优于预估以及央行保持必要政策力度的表态,令投资者预期紧缩政策将难以放松,大盘成交低迷欲振乏力.分析人士预计,市场观望气氛浓厚,短线料持续整固行情.

沪综指.SSEC收报2,703.783点,涨2.054点,或0.08%.今日A股成交额萎缩至658.11亿元人民币,创一个多月以来最低.

国都证券分析师张翔表示,目前市场非常关注7月通胀形势,不过预计回落幅度有限,政策面微调短期不一定会出现.

中国央行此前称,稳定物价的基础还不牢固,一旦政策松动就有反弹的可能,要继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.[ID:nCN1866783]

华融证券分析师范贵龙称,近期新股发行密集,资金面趋紧将制约市场涨幅."接下来市场还会维持震荡.不过向下2,650点支撑较强,向上则存在诸多压力."

中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI连跌至29个月新低的50.7,但远优于路透调查中值50.1,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.

沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,987.4点,涨0.10%,成交量为121,869手.(完)