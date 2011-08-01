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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 15:00 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:依然承压,因欧元/美元突破1.4400

IFR悉尼8月1日电---美元兑日圆外其它亚洲货币在午盘交易中仍然承压,因欧元/美元向上突破1.4400水准.在奥巴马宣布举债上限谈判取得成果之後欧元曾一度上涨,但1.4400屡次限制了欧元的涨势.

美元兑印尼卢比目前处在日低,并创下七年新低8,473.美元兑菲律宾披索在盘终低点41.90.美元/坡元继续徘徊在1.2000上方,据称市场不时浮现经纪商买盘.(完)

--编译 王洋;审校 艾茂林

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