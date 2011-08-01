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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 15:19 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货上涨2美元,受美国达成债务协议提振

路透伦敦8月1日电---布兰特原油期货LCOc1周一在欧洲交易时段早盘上涨2美元,至每桶118.75美元,此前美国总统奥巴马宣布两党达成债务协议,以避免违约.[ID:nCN1842223](完)

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