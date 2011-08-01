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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 15:17 BJT

〔新加坡金融〕新加坡交易所周一起取消中午休市并启动全天交易

路透新加坡8月1日电---新加坡交易所(SGX)(SGXL.SI)已从周一起取消中午休市,并启动全天交易,旨在更快反映周边市场变动和消息面影响.

新加坡市场将在0100-0900GMT之间连续交易,取消此前0430-0600GMT的午休时段.

"我们认为,此举是新加坡交易所提高市场参与度和交易量,尤其是散户投资者交易的策略之一,"金英证券在一份报告中称.

亚洲的韩国交易所、印度国家证券交易所,和澳洲证交所已实行全天连续交易.最近,港交所结算所也延长了交易时间,但仍保留午休时段.(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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