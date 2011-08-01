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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 15:10 BJT

〔全球金市〕现货金一度下跌逾1%,受美国减赤协议达成拖累

路透新加坡8月1日电---金价周一下跌逾1%,此前美国总统奥巴马称减赤协议已经达成.若此协议获得国会通过,则将消除该国债务违约的风险.美国债务违约风险已推动金价创下纪录高位.

不过,鉴于宏观经济前景黯淡,协议达成给黄金带来的冲击,以及对金融市场的安抚作用都可能为时短暂.

黄金作为避险资产的魅力依然强劲,因为中国工厂活动7月创下29个月来最疲弱的水平,同时主权债务忧虑继续打压欧元区.[ID:nCN1866343]

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