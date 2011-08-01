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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 15:17 BJT

〔伦敦金属〕LME期铜触及4月11日以来最高位,受智利铜矿罢工持续的提振

路透伦敦8月1日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3周一触及4月11日以来最高位每吨9,899美元,受智利Escondida铜矿罢工持续的推动.(完)

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