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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 15:41 BJT

〔全球经济〕日本财务副大臣称,美国主权评级遭调降疑虑犹存

路透东京8月1日电---日本财务副大臣五十岚文彦周一称:

* 对美国就债务上限问题达成协议表示欢迎,因这能避免出现违约

* 有关美国主权评级被调降的疑虑阻止日圆大幅下跌

* 希望美国政府采取更多措施稳定其公共财政

* 必须等待日本央行下次会议的货币政策决定.(完)

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