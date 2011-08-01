〔中国债市〕人民币利率互换小涨,资金结构性失衡令机构心态难脱谨慎

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月1日电---中国人民币利率互换(IRS)周一小涨.交易员表示,市场资金供给存在结构性失衡,基准七天回购利率仍然维持在高位,令机构心态难脱谨慎.
"今天IRS涨了一点,"北京一券商交易员表示,"资金利率还是挺高,七天回购利率还在5%以上."
上海一外资银行交易员亦指出,IRS将随资金面情况而动,目前其还看不到资金面明显缓解的迹象.
银行间市场资金面周一总体偏宽,但存在结构性失衡.隔夜品种的供给充足,其利率跌幅相对明显,而七天回购加权平均利率CN7DRP=CFXS受到5日将调整存款准备金的影响,供给略微有些紧张,其利率跌幅也相对有限.
交易员并预计,由于7月末一些银行揽储行为,在8月5日银行可能需要补缴准备金的可能性大,对流动性收紧的预期导致大行不愿出借七天以上资金,造成资金面的结构性失衡,预计近期资金供给不平衡的情况还将延续. [CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 4.2917/4.4533 4.1279/4.2136 4.0900/4.1771 4.1271/4.2114 4.1280/4.3670
周五 4.3483/4.4783 4.1507/4.2393 4.1100/4.2014 4.1457/4.2314 4.1400/4.3790
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变动 -0.0566/-0.0250 -0.0228/-0.0257 -0.0200/-0.0243 -0.0186/-0.0200 -0.0120/-0.0120
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年6月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.86亿元人民币,较5月的2,326.42亿元增近两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
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