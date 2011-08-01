〔中国债市〕现券收益率变化不大,资金面趋好转但投资者仍偏谨慎

路透北京8月1日电---中国银行间债市周一现券收益率变化不大.尽管资金面持续纾缓,但七天期回购利率仍高企,7月PMI数据虽下滑但好于预期,高通胀预期不散,令市场心态偏谨慎.

"今天无论是利率债还是信用债都没有什麽大的变化."华东一银行交易员称,"上周五中长期利率产品有些交易,主要是一家股份制银行在买,今天都没啥动静了."

该交易员并称,现在债市主要还是看资金面状况,尽管月初资金回流助推隔夜回购继续走跌,但决定机构资金成本基础的七天期利率还是处于高位,令交易者仍然比较谨慎.

中国银行间市场资金面周一总体偏宽,但存在结构性失衡.隔夜品种的供给充足,其利率跌幅相对明显,而七天回购加权平均利率CN7DRP=CFXS受到5日将调整存款准备金的影响,供给略微有些紧张,其利率跌幅也相对有限.[ID:nCN1866799]

北京一银行交易员还称,今天的官方制造业采购经理人指数(PMI)比预期的好,经济有所下滑,但问题还不大,通胀应该还是市场主要关心的问题.

在政策紧缩和外需疲软影响下,中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低.不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.[ID:nCN1867175]

周一出炉的中国7月官方PMICNPMIB=ECI连跌至29个月新低的50.7;汇丰中国PMI降至28个月新低,并跌破荣枯分水岭至49.3.

资金和低风险偏好对短融中票的冲击正在消退.银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票据的收益率估值虽然继续上涨,然涨幅较前两周已大为收窄.[ID:nCN1867391]

剩馀期限近0.32年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.43元人民币,对应收益率3.3584%,成交143.63亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0426 5.0104

上日 3.5030 5.0979

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.8474/3.7782

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.7637/3.7047

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2910/4.2100

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