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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 15:36 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超2,530亿韩元

路透首尔8月1日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超2,530亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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8月 1日 253.0 96.9 -520.0

7月29日 -149.9 149.4 114.5

7月28日 -123.2 51.2 130.9

7月27日 -43.9 277.6 -257.1

7月26日 -30.2 271.6 -169.2

7月25日 -62.5 25.4 141.2

7月22日 163.7 396.2 -544.9

7月21日 -180.9 107.2 24.7

7月20日 -134.5 67.3 -259.7

7月19日 -310.4 68.9 8.3

7月18日 -210.7 167.7 244.4

7月15日 -133.1 217.4 -148.4

7月14日 -50.9 218.4 749.2

7月13日 -195.6 -46.6 345.6

7月12日 -385.5 -33.1 472.1

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本月以来 253.0 96.9 -520.0

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今年以来 -469.3 684.6 1,822.6

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(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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