〔表格〕外资在韩国股市买超2,530亿韩元

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透首尔8月1日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市买超2,530亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月 1日 253.0 96.9 -520.0
7月29日 -149.9 149.4 114.5
7月28日 -123.2 51.2 130.9
7月27日 -43.9 277.6 -257.1
7月26日 -30.2 271.6 -169.2
7月25日 -62.5 25.4 141.2
7月22日 163.7 396.2 -544.9
7月21日 -180.9 107.2 24.7
7月20日 -134.5 67.3 -259.7
7月19日 -310.4 68.9 8.3
7月18日 -210.7 167.7 244.4
7月15日 -133.1 217.4 -148.4
7月14日 -50.9 218.4 749.2
7月13日 -195.6 -46.6 345.6
7月12日 -385.5 -33.1 472.1
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本月以来 253.0 96.9 -520.0
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今年以来 -469.3 684.6 1,822.6
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(完)
--编译 许娜;审校 龚芳
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。