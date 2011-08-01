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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 15:49 BJT

〔日本股市〕收涨1.3%并一度重返万点关口,受美国达成债务协议提振(更新版)

(新增细节)

路透东京8月1日电---日本股市日经指数周一一度重返万点关口上方,为三日来首见,受空头回补和期货引领的买盘扶助.之前,美国国会领袖已就削减赤字和避免违约达成了协议.

银行股涨幅居前,之前公布的第一季获利显示日本银行表现好于预期;三菱UFJ金融集团(8306.T)跳涨4%,该公司净利增长两倍.

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