《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京8月1日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:
(本地时间15:41时,1港元=0.82598人民币HKDCNY=R)
公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价
(人民币) (港元) (经汇率调整)
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万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.29 10.52 0.95
深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 11.21 6.39 2.12
南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 16.89 8.65 2.36
深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 4.08 2.28 2.17
*ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 5.20 2.28 2.76
ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 7.52 3.41 2.67
深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 10.73 5.55 2.34
深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 8.25 3.20 3.12
深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 13.20 10.50 1.52
招商地产000024.SZ200024.SZ 18.30 12.75 1.74
特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 10.10 4.85 2.52
飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 15.68 11.30 1.68
一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 29.41 21.65 1.64
深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 5.05 2.91 2.10
*ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 9.07 3.58 3.07
深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 5.82 2.99 2.36
中集集团(000039.SZ)200039.SZ 20.70 12.54 2.00
深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 11.23 6.30 2.16
方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 5.97 2.92 2.48
深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 23.92 15.66 1.85
深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.20
宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 14.74 7.09 2.52
小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 14.87 11.72 1.54
粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 4.09 2.80 1.77
晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 6.74 4.89 1.67
ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 5.55 3.30 2.04
丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 32.29 22.34 1.75
美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 9.10 5.58 1.97
大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 10.52 6.20 2.05
粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.26 3.14 2.03
佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 15.00 7.59 2.39
江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 24.85 18.75 1.60
沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 8.02 3.30 2.94
苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 7.58 3.98 2.31
威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 33.83 22.50 1.82
古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 92.85 68.00 1.65
ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 5.28 2.61 2.45
长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.94 2.90 2.06
京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 2.48 1.41 2.13
鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 11.37 7.55 1.82
本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 5.97 3.36 2.15
张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 113.94 94.99 1.45
附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完)
--整理 尹嫄婷; 审校 曾祥进
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。