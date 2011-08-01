〔中国汇市〕人民币兑美元收创新高,美债问题化解暂无阻人民币升势(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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* 人民币兑美元收创2005年来新高
* 境内投资者对持美元过夜仍存疑虑
* 美国会领袖已达成削减协议,暂缓美国债务违约担忧
* 长期看美债风险继续累积,美元仍趋势性看空
路透上海/北京8月1日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周一再收创2005年汇改来新高.尽管美国国会领袖在最後时刻达成协议,但在人民币中间价创新高的情况下,境内投资者对持美元过夜仍存疑虑,尾盘抛售美元,推动人民币继续走强.
交易员指出,美债上限问题和欧债危机仍是影响国际汇市的主要因素,相比之下,长期看美债面临的风险可能更高,美元受此拖累依旧很难摆脱下行的趋势,人民币也将跟随非美货币延续升值步伐.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
------------------------------------------------------------------
*6.4340 6.4336 6.4365 6.4399 6.4442 6.4366
注:*为2005年汇改以来新高
"美元兑人民币中间价还在低开,大家对持有美元过夜还是有点担心,尾盘就在抛美元."华东一银行交易员称,"境内汇市对美国债务问题解决反应还是要慢点,可能会通过G7货币来反映."
美元兑日圆和瑞郎周一释压反弹,此前美国总统奥巴马宣布国会领袖已达成削减支出协议,缓解了美国债务违约的担忧,促使投资者取消避险操作.[FRX/CN]
华南一银行交易员还指出,美国债务风险在进一步累积,这仍将对美元走势构成长期压制,"这次就算解决了,只是延缓了(风险的爆发),美元看跌的可能性更大."
以下为北京时间17:10,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3630/70 6.3820
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.4190/10 6.4280
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水430点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3910元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞/钟华; 审校 黄凯/丁淑琴
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