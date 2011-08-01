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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 15:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元从三年高位回落,出口和通胀强劲提升加息机率

路透首尔8月1日电---韩元兑美元KRW=周一触及三年高位後回落,此前公布的出口和通胀数据异常强劲,令下周加息的机率上升.

美国经济增速慢于预期,降低了美元的吸引力,美国国会一如预期就避免美国债务违约达成协议,给市场带来些许宽慰,令韩元兑美元升至2008年8月末以来最高的1,048.9.

但临近收盘时,在1,049水平浮现出料代表外汇当局的美元买盘,令美元/韩元持于1,050关口附近.

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