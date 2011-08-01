〔中国债市〕信用债收益率估值涨幅收窄,资金和低风险偏好冲击在消退--交易商协会

路透北京8月1日电---资金和低风险偏好对短融中票的冲击正在消退.银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票据的收益率估值虽然继续上涨,然涨幅较前两周已大为收窄.

除AA级一年期短融收益率估值上涨18个基点(bp)以外,其他品种收益率估值的涨幅均在8个bp以内.

值得注意的是,同等评级下,久期越长,收益率估值涨幅越小,或说明资金面在此轮调整中的主导冲击作用;同样久期下,低评级券种涨幅多大于高评级涨幅,或说明当前市场风险偏好仍低.

中国大型投行--中金公司在最新中国信用策略周报中建议,银行间债市投资者暂时回避低等级品种,以高等级债券为主,但配置节奏要放慢,在目前信用债期限结构十分平坦的情况下,应优先配置短融.[ID:nCN1866397]

以下为各品种的具体估值情况:

发行主体评级 一年期 三年期 五年期

最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)

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重点AAA 5.47 +8 5.36 +5 5.49 +2

AAA 5.56 +7 5.52 +6 5.61 +6

AA+ 5.96 +6 5.87 +5 6.02 +3

AA 6.34 +18 6.19 +8 6.48 +5

银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.

银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.

估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值内容应至少包含非金融企业债务融资工具1、3、5年期限的重点AAA、AAA、AA+和AA级品种.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.

短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市後二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随後,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.

而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)

参看详情,可点选交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/575487)