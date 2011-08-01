〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率上升,受益于周末後惯常的涨势--IFR

IFR伦敦8月1日电---欧元/美元期权波动率受益于通常周末後的涨势,一个月期价平期权波动率从12.5%升至12.7%.

不过美国债务上限谈判达成协议,消除了大量近期市场的波动性,应该限制进一步的需求,尤其是现汇价格保持在1.4400附近的坚挺水准的话.

对于一个月欧元/美元期权波动率,11.6%是近期和上周三创下的三周低点,14.0%是自7月18日以来的高位.不过周五将公布的非农就业数据令短天期期权波动率受到支撑.

上周五美元/日圆去除77.00的障碍,自此期权波动率受到提振,但此後下行风险消退,因股市表现改善且现汇价格隔夜反弹至78.05.这也使得期权波动率受到打击,各期限风险逆转指标(RR)显示日圆买权的需求下降.

一个月价平期权波动率从上周五的11.15%回落至10.7%.一年期波动率从13.15%下降至12.75%.

一个月期/delta值为0.25的美元/日圆期权风险逆转指标(RR)从上周五1.95%的峰值降至1.75%,偏向日圆买权.

澳元/美元期权波动率隔夜也下跌--一个月价平期权波动率在亚洲市场报12.0%,现在报11.9%.

欧元/瑞郎期权波动率下降,因现汇价格从1.1300下方反弹至1.14中段区域--一个月期权波动率从上周五的15.0%降至14.65%,不过若现汇价格持坚,仍有很多下跌空间.(完)

--编译 王洋;审校 白云

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