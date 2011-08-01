〔欧洲汇市〕英镑兑美元持坚,关注英国7月制造业PMI数据

* 英镑兑美元触及两个月高位

* 英国制造业PMI预计显示活动放缓

* 英镑表现落後于欧元和其他高收益货币

路透伦敦8月1日电---英镑兑美元周一持坚于两个月高位附近,美国国会议员看似已让美国债务免于违约的消息,提振风险偏好从而惠及英镑.不过英镑表现落後于欧元和其他高收益货币.

在英国公布7月制造业采购经理人指数(PMI)前,交易商对于加仓做多英镑的仓位小心谨慎.该数据定于0828GMT出炉,预估该指数将从前月的51.3降至51.0.