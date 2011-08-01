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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 16:02 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元持坚,关注英国7月制造业PMI数据

* 英镑兑美元触及两个月高位

* 英国制造业PMI预计显示活动放缓

* 英镑表现落後于欧元和其他高收益货币

路透伦敦8月1日电---英镑兑美元周一持坚于两个月高位附近,美国国会议员看似已让美国债务免于违约的消息,提振风险偏好从而惠及英镑.不过英镑表现落後于欧元和其他高收益货币.

在英国公布7月制造业采购经理人指数(PMI)前,交易商对于加仓做多英镑的仓位小心谨慎.该数据定于0828GMT出炉,预估该指数将从前月的51.3降至51.0.

交易商称,若指数低于预期,可能令英镑回吐兑美元的涨幅,并扩大兑欧元的跌幅.另外一方面,若数据好于预期,则英镑可能上探两个月高位1.6477美元.

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