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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 16:09 BJT

〔美国金融〕美国五年期CDS跌至52个基点,为7月13日以来最低--Markit

路透伦敦8月1日电---据Markit资料,美国五年期信用违约互换(CDS)跌至52个基点,为7月13日以来最低.(完)

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