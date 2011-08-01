〔中国房地产〕7月百城住宅均价环比涨幅继续放缓至0.21%--中指院

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透北京8月1日电---中国指数研究院周一称,7月百城住宅均价环比微涨0.21%,较上月0.41%的涨幅继续放缓,其中北京等十大城市住宅均价与6月基本持平.
中指院发布报告并称,7月全国100个城市住宅均价为8,874元人民币/平方米,其中66个城市价格环比上涨,33个城市环比下跌,1个城市价格与上月持平.环比涨跌幅在1%以内的城市数量共有80个.
而与去年7月相比,全国100个城市住宅均价上涨6.81%,其中39个城市涨幅介于5%-10%之间,23个城市涨幅在5%以内,五个城市住宅价格同比下跌,跌幅皆在5%以内,其中上海、北海两个城市跌幅低于1%.
其中,7月北京等十大城市住宅均价为15,838元/平方米,与上月基本持平,同比去年7月上涨3.86%.六个城市价格环比上涨,涨幅皆在0.6%以内;杭州、重庆(主城区)等四个城市住宅价格环比下降,降幅均在0.5%以内.
同时,7月住宅价格环比涨幅居前的城市有:宜昌、唐山、江门、福州、日照、邯郸、南通、株洲、呼和浩特、厦门等14个城市,涨幅皆在1%-2%之间.
据路透根据统计局数据测算,中国70个大中城市房价6月环比涨幅放缓至0.1%,但同比增幅扩大到4.2%,表明房价上涨动力依然强劲.[ID:nCN1844555]
中国国家主席胡锦涛此前表示,下半年坚持房地产调控决心不动摇,方向不改变,力度不放松,坚决遏制住房价格过快上涨.[ID:nCN1138504](完)
--发稿 邵晓忆; 审校 丁淑琴
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。