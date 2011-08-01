〔银行观点〕本周中国票据市场利率将高位振荡,市场交投趋稳--农行

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月1日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,本周银行间市场资金面将持续紧张,票据市场利率将高位振荡,市场交投趋于平稳.
报告指出,本周公开市场到期量仍不大,而当前国内外形势较为复杂,美国政府债务问题进入关键时期、国内城投债风险凸现,使得市场面临较大的不确定性.预计票据市场利率将维持高位振荡盘整的格局.
从买入方向分析,本周是8月份第一周,机构的规模相对宽松,会适当的增加买入需求;卖出需求方面,月初规模控制压力较轻,机构卖出意愿不强烈.综合以上两个因素,预计票据市场交投将保持平稳.
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)
--整理 冉莹; 审校 曾祥进
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。