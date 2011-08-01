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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 16:15 BJT

〔银行观点〕本周中国票据市场利率将高位振荡,市场交投趋稳--农行

路透上海8月1日电---中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,本周银行间市场资金面将持续紧张,票据市场利率将高位振荡,市场交投趋于平稳.

报告指出,本周公开市场到期量仍不大,而当前国内外形势较为复杂,美国政府债务问题进入关键时期、国内城投债风险凸现,使得市场面临较大的不确定性.预计票据市场利率将维持高位振荡盘整的格局.

从买入方向分析,本周是8月份第一周,机构的规模相对宽松,会适当的增加买入需求;卖出需求方面,月初规模控制压力较轻,机构卖出意愿不强烈.综合以上两个因素,预计票据市场交投将保持平稳.

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.(完)

--整理 冉莹; 审校 曾祥进

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