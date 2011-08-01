版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 16:11 BJT

〔中国期市〕LME期铜升至近四个月高点,受智利罢工与美国达成协议提振

路透上海8月1日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周一攀升至近四个月高点,受智利铜矿持续的罢工与美国宣布达成举债上限协议避免违约的提振.

此外,欧元区的部分利好消息也帮助支撑了市场人气.

0730GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.8%,报每吨9,902.25美元,为自4月11日以来最高.上一交易日上涨0.2%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐