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市场报道 | 2011年 8月 2日 星期二 16:05 BJT

〔中国债市〕7月末银行债券托管量14.04万亿元,当月增加1,782亿--中债登

路透北京8月2日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新统计数据显示,2011年7月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.04万亿(兆)元人民币,当月增加1,782亿元.

此外,7月末基金公司的债券托管量1.42万亿元,当月增加667亿元.

中国债券信息网公布的数据并显示,7月发行债券5,795亿元,当月末债券托管量为20.73万亿元,较上月增加2,172亿元.

以下为2011年7月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2011年7月末 当月增减

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商业银行 140,410 +1,782

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基金公司 14,173 +667

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保险机构 20,052 -493

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证券公司 1,650 -93

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.(完)

--发稿 曹巍浩/曲伟治; 审校 丁淑琴

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