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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 16:24 BJT

〔标题新闻〕法国7月CDAF制造业PMI终值降至50.5的两年低位,制造业活动几乎陷入停滞

注: PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7I400W]

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