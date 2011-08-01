版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 16:14 BJT

〔日本债市〕公债价格仍接近数月高位,受投资者需求提振

路透东京8月1日电---日本政府公债周一仍位于数月高位附近,因对美国经济放缓的担忧增强了现金充裕的日本投资者的需求.

但是,在周二标售前,10年期公债表现较差.

"如果美国债务协议获得国会通过,那麽美国股市和美国公债收益率(殖利率)或将上升,日本公债收益率也将相应受到支撑,但涨幅不太可能很大,因为市场人士希望确定美国经济放缓的程度,"SMBC Nikko Securities首席策略师末泽豪谦称.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐