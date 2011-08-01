〔中国金融〕华融资产上半年利润同比大增160%,确保年底股份公司挂牌

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月1日电---中国四大资产管理公司之一--华融资产管理公司周一公布,上半年经营业绩超常规增长,实现利润同比增长达160%至21.6亿元人民币.公司将确保年底股份公司挂牌.
公司新闻稿援引总裁赖小民表示,华融目前已进入改制方案沟通和资产评估等实质性操作阶段,将确保年底股份公司挂牌,顺利完成公司转型改制目标.
赖小民并称,改制後的华融仍将坚持以不良资产管理为主业,积极发展各类金融中间业务和财务性投资业务,同时做好现有金融牌照业务,目标成为国内领先的"专业的资产管理者和优秀的金融服务商".
华融上半年完成的利润总额超过了2010年全年利润.去年实现净利润20.18亿元人民币,同比增长146%.[ID:nCN1574085]
"华融今年上半年最突出的经营特点是办事处经营效益超常规增长,标志着华融商业化转型最困难的办事处发展已经度过了迷茫不定、经营困难、大面积亏损的艰难阶段."赖小民并表示.
中国华融是国有独资金融机构,拥有10家平台公司,形成以资产经营管理为主业,以证券、租赁、信托、投资、基金、期货等业务为依托的综合性金融服务体系.(完)
--发稿 苏丹; 审校 张胜男/林高丽
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