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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 18:28 BJT

杭州出租车司机罢运抗议高燃油费

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月1日电---新华社报导称，浙江杭州1,000多名出租车司机周一举行罢运，抗议燃油价格上涨和交通拥堵状况。

新华社报导称，杭州市警方和交管部门正在就此事与司机进行谈判，但报导未作详述。

据网上报导，司机们表示，燃油价格高企以及必须向出租车公司缴纳的“份子钱”使他们赚钱越来越难。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：程芳

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