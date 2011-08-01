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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 16:34 BJT

〔新兴汇市〕韩元与菲律宾披索升至三年高点,受美国达成债务协议提振

路透新加坡8月1日电---韩元与菲律宾披索周一飙升至三年高点,因对冲基金继续买入新兴亚洲货币.市场乐观认为美国债务危机已经解决,且数据显示亚洲经济增长强劲.

亚洲时间周一上午,美国总统奥巴马宣布美国达成提高举债上限协议,避免了灾难性的债务违约.该声明提振股票等风险资产.

该协议仍需获得国会参众两院投票通过,也不能保证评级机构能够维持美国AAA的主权债信评级.

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