〔英国金融市场〕英镑在英国PMI逊于预期後挫跌,英债期货则上扬

路透伦敦8月1日电---英镑兑美元及欧元大跌,英债期货则上涨,此前英国公布的PMI数据弱于预期.[ID:nCN1866879]

英镑/美元GBP=D4从数据公布前的1.6451跌至1.6403美元.

欧元/英镑EURGBP=D4从数据公布前的0.8758涨至0.8776英镑.