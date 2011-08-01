〔中国经济〕上半年河南农村劳动力转移就业新增92万人,八成留省内--新华

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月1日电---面对不断上升的土地和人力成本,劳动密集型产业向中西部转移成为趋势.新华社援引河南省数据显示,上半年该省近八成新增转移就业劳动力留在省内,恰恰也验证了这一点.
新华社周一援引河南省人力资源和社会保障厅称,今年上半年河南省农民工就业形势向好,农村劳动力转移就业新增92万人,已完成年度目标任务的92%,其中近八成留在省内.
报导并援引该部门农民工工作处有关负责人称,这主要得益于河南省经济平稳较快增长,去年以来该省县域经济发展较快,各地产业集聚区实现较快发展.
同时该省通过简化小额担保贷款手续、落实优惠政策等,促进农村私营企业实现较快发展,吸纳就业的能力大大增强.报导提供的数据显示,截至目前,河南全省农村劳动力转移就业总量已达2,455万人.
河南是中国劳民工输出大省.但随着中国推进西部战略和产业升级,传统产业逐步从东南部沿海地区向中西部地区转移,令劳动力流动随之出现相应变化,此前曾一度造成珠三角、长三角等地区出现的"用工荒".
单单富士康(2038.HK)在河南新建一座巨大的代工工厂,制造iPhone等产品,就需要招聘数十万工人.[ID:nCN1627317]
中国人力资源社会保障部新闻发言人上周表示,二季度末,全国城镇登记失业率为4.1%.这一数据自去年9月底起,已连续四个季度保持不变.二季度末全国实有城镇登记失业人数908万人.此外,上半年全国城镇新增就业655万人.[ID:nCN1854969](完)
--发稿 李然; 审校 乔艳红
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。