版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 16:50 BJT

〔欧洲个股〕汇丰控股CEO称将继续裁减2.5万个岗位,不涉及售出业务部门

路透伦敦8月1日电---汇丰控股(HSBA.L)

(0005.HK)首席执行官(CEO)表示:

* 很多人对汇控的美国信用卡业务有兴趣

* 计划在20个或更多国家关闭或退出零售银行业务

* 在已裁员5,000人的基础上将继续裁减25,000个岗位

* 裁减的岗位不包括在售出业务部门之内,全属于现有持续经营的业务部门(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐