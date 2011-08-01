〔欧洲个股〕汇丰控股CEO称将继续裁减2.5万个岗位,不涉及售出业务部门

路透伦敦8月1日电---汇丰控股(HSBA.L)

(0005.HK)首席执行官(CEO)表示:

* 很多人对汇控的美国信用卡业务有兴趣

* 计划在20个或更多国家关闭或退出零售银行业务

* 在已裁员5,000人的基础上将继续裁减25,000个岗位