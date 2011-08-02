《交易视点》中国8月加息频率不会加快,利率产品收益率或暂企稳--中金

路透上海8月2日电---中国大型投行--中金公司最新中国利率策略月报认为,尽管未来CPI(居民消费价格指数)可能会再创新高，但只要CPI不出现大幅上升，加息频率一般不会加快.

报告预计8月份的资金面将继续改善，七天回购利率均值有望回落至4%附近，利率产品的收益率有望暂时企稳并出现小幅回落，但回落幅度估计不超过10bp.

**7月份CPI同比将再创新高**

7月份经济数据将呈现如下特征：

第一，通胀压力尚未显着缓解，CPI同比将再创新高，达到6.5-6.6%，而PPI环比有望小幅下跌，但同比仍将回升至年内最高点附近；

第二，经济增速继续回落，工业增加值同比可能再次下降，经济增长三驾马车投资、消费和出口同比可能都同时出现回落，而贸易顺差由于进口回升可能会小幅缩小；

第三，贷款增量可能回落至4,500-5,000亿元人民币左右，但M2同比增速有望与6月份持平，因为理财规模受限导致部分转入至存款账户的资金难以重新转出.

**加息频率一般不会加快**

尽管CPI可能会再创新高，但只要CPI不出现大幅上升，加息频率一般不会加快。

此外，7月份法定比率没有上调但流动性依然偏紧，暗示外汇占款增量可能已经趋势性下降，继续上调比率对冲外部流动性的意义已不大。

不过8月公开市场操作仍会延续7月中性对冲的特征，使市场利率保持在高位，有利于稳定通胀预期。

**现券市场展望和投资建议**

8月份资金面将继续改善，7天回购利率均值有望回落至4%附近，利率产品的收益率有望暂时企稳并出现小幅回落，但回落幅度估计不超过10bp。

有如下几方面的因素会抑制市场的做多情绪：

第一，9月份资金面将再度紧张，回购利率可能回到接近6月份的水平，因此如果看不到回购利率出现趋势性的回落，利率产品收益率震荡上行的趋势也就没有逆转；

第二，7月债市暴跌导致政策性银行和一些大型国企都推迟了发行计划，使得8月份债券供给依然较大；

第三，美债如果出现违约或评级下调，会增大美联储推出QE3的可能性，从而提高长期的通胀预期。

建议投资者继续控制久期，大类配置或博短线反弹以政策性银行债为主。Shibor浮息债利差风险已释放得比较充分，投资者可继续持有，未来半年如果利差保持不变，则持有期回报有望好于所有的固息债；如果利差回到历史高位，则持有期回报不如1-2年固息债，但仍好于3-5年固息债.

**利率互换交易策略**

Repo互换利率可以持续低于现券收益率，但不能持续承受负Carry，在回购利率均值难以回落至4%以下的情况下，中长期互换利率仍面临向上的压力，建议继续保持支付五年期互换利率的头寸，同时收取一年期互换利率.(完)

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