《外汇动态》欧元/美元支撑位在1.4335-20,预计将限于区间波动

0832GMT---欧元兑美元EUR=周一持稳于1.4394,支撑位料在1.4335-20,接近100日和55日移动均线切入位.

交易商称在上档1.4425-30挂有止损单,但大多数交易员预料欧元/美元陷入区间盘整,持守在7月末所及高位约1.4536的下方.

瑞典北欧斯安银行(SEB)技术分析师称,欧元/美元的前景为中性,预料在1.4220/1.4440区间内徘徊.德国商业银行指出,欧元需要收盘跌破费波纳奇支撑位1.4270,才能减轻上档压力并集中力量在支撑位水平.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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