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市场报道 | 2011年 8月 1日 星期一 16:55 BJT

《即时观点》英国7月制造业PMI降至49.1,行业两年来首次呈现萎缩

路透伦敦8月1日电---周一公布的数据显示,英国7月制造业活动出现两年来首次萎缩,添加了政府制订计划提振疲弱经济的压力.[ID:nCN1866879]

重要数据:

7月 6月 预估

制造业PMI 49.1 51.4 (51.3) 51.0

新订单 47.6 50.0

关键点:

--制造业PMI为2009年6月以来最低

--产出分项指数为2009年5月以来最低

--新订单分项指数为2009年5月以来最低

--就业分项指数为2010年3月以来最低

--投入物价指数为2009年12月以来最低

--产出物价指数为2010年11月以来最低

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