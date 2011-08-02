《交易视点》中国城投债利率风险缓解,可选优质券种以备後期配置--中信

路透上海8月2日电---中国中信证券(600030.SS)最新的信用产品周报指出，经过前期收益率的大幅上行後，城投债利率风险有所缓解，而流动性风险趋弱，未来波动主要取决于对信用风险的预期。

随着政府不断释放积极信号，投资者对城投债信用风险的担忧可能会逐步缓解，市场情绪存在修正的可能。建议着手挑选省级、东部地级城投或有第三方企业担保的城投债，为後期配置做准备。

报告并认为，资金面对短端收益率影响将趋弱。若再次上调存款准备金率，短端品种相对安全。建议在前期配置短融基础上适当增加三年期中期票据的配置比例。

**城投债调整迎来喘息机会**

（1）融资平台续贷出现转机。市场传言银监会对四类符合规定的融资平台项目可继续贷款，相比前期银监会对融资平台贷款的极度谨慎政策而言，这一政策应该属于明显的放松，将会明显缓解市场对融资平台再融资风险的担忧，对城投债而言应属利好；

（2）城投债监管缺失将有明显改善。发改委发布关于进一步加强企业债存续期监管的通知，对改善城投债市场监管相对缺失的现状有明显的正面意义，这一文件的出台对于城投债市场来说，是中长期的利好。

（3）收益率的大幅上行後，城投债的利率风险有所缓解，而流动性风险也逐渐趋于弱化，未来波动主要取决于对信用风险的预期。随着政府不断释放一些积极信号，投资者对城投债信用风险的担忧可能会逐步缓解，市场情绪存在修正的可能。

（4）当前不应是继续大幅看空城投债的时候，建议目前可以开始着手挑选省级、东部地级城投或有第三方企业担保的城投债，寻找泥沙俱下带来的错杀机会，为未来资金面缓解及明确政策信号出现後的配置做准备。

**资金面对短端收益率影响趋弱**

资金面对短端收益率的影响相对前期而言逐渐将趋于弱化。目前收益率对通胀、加息等因素的预期较为充分，市场最主要的影响因素可能是资金面的波动。

一旦央行再次上调存款准备金率，资金面可能再次趋紧，进而对债券收益率形成冲击，但考虑到当前短端收益率已经很大程度上反映了对资金面持续趋紧的预期，未来的冲击更多的是对长端收益率，即收益率曲线可能因此陡峭化上移，短端相对安全。

**三年期中票配置比例可适当增加**

在通胀处于高位，紧缩政策仍将持续的背景下，仍然建议久期保持低位，以1-3年期为主，但三年期配置价值在提升。

（1）一年期利率风险较低，但面临较大的再投资风险，而三年收益率处于历史高位，利率保护较强，再投资风险相对较小；

（2）在资金面出现缓解後，三年期更有可能获得较高的资本利得。

三年期品种作为进可攻退可守的品种，建议在前期配置短融的基础上适当增加配置比例。

**配置建议**

7月公司债扩容明显，对市场影响主要体现：（1）短期供过于求对收益率带来明显压力；（2）中低级公司债发行加速将对城投债、地产债等老券产生替代效应；（3）非城投和地产公司债的批量上市，带来新的投资机会。

收益率大幅上升後，无论是绝对收益率还是相对收益率，交易所三年以内的高等级信用债已经具有较高配置价值，收益率继续上行风险较小，阶段性调整进入尾声，建议长期投资者借此次新股申购可能的冲击考虑配置。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]