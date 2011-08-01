〔欧元区数据〕6月失业率为9.9%,持平于5月水准--欧盟统计局

路透布鲁塞尔8月1日电---欧盟统计局周一公布的数据显示,欧元区6月失业率为9.9%,与5月持平,一如分析师预期.

欧盟统计局称,6月欧元区17国失业人口为1,564万人,较5月增长1.8万人,但较上年同期则下降34.6万人.