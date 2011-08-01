《外汇动态》花旗对欧元/英镑空仓进行获利了结

0905GMT---花旗对欧元/英镑空头仓位进行获利了结,月收益率为3.15%(扣除利差交易成本),当欧元/英镑报0.9039时,触发了该行短期估值模型的卖出信号.

花旗称,目前该模型没有发出新的信号,欧元/英镑EURGBP=D4成交价逼近估计为0.8798的短期合理价格.

"我们预料当前欧元/英镑持稳于近期低点附近,即便我们质疑是否有进一步显着回跌的可能性,"策略师Valentin Marinov指出.并称根据花旗的合理价格模型,欧元/英镑"已经步入超卖区域".

欧元/英镑升0.25%,报0.8776英镑.(完)

--编译 肖群英;审校 沈以文

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