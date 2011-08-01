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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 17:42 BJT

〔中国农业〕农业部称将推动种子企业兼并重组,培育国际竞争力较强公司

路透北京8月1日电---中国农业部表示,将推动种子企业兼并重组,培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的"育繁推一体化"种子企业.

新华社周一报导指出,目前,中国农作物育种创新能力、种业产业集中度、种子市场监管能力仍然较低,品种多乱杂、企业多小散、种子假冒伪劣等问题仍然突出,种业面临的国际竞争非常激烈.

报导并引述农业部部长韩长赋的话,"农业部将严格种子品种管理,加大品种推出力度,加强种子市场监管,...同时,加强种子生产基地建设,建立健全储备制度."

目前种子行业的上市公司包括隆平高科(000998.SZ)、登海种业(002041.SZ)、丰乐种业(000713.SZ)和敦煌种业(600354.SS).(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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