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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 17:28 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月1日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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铁道部 800 工行及农行等

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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中航集团 80 15 12 8/2簿记建档 中国银行 AAA 8/3 8/4

中信银行

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四川峨胜水泥 5 3 12 8/2簿记建档 民生银行 AA- 8/3 8/4

股份有限公司

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新大洲 6 3 12 8/2簿记建档 深发展 A+ 8/3 8/4

(000571.SZ)

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武汉水务集团 10 10 12 8/3簿记建档 浦发银行 AA 8/5 8/8

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中国中冶 40 40 12 8/3簿记建档 交通银行 AAA 8/4 8/5

(1618.HK)(601618.SS) 建设银行

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韵升控股集团 5 12 推迟发行 建设银行 AA- -- --

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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徐工工程机械 40 20 3 8/2簿记建档 光大银行 AAA 8/4 8/5

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中国黄金集团 30 15 3 8/5簿记建档 北京银行 AAA 8/8 8/9

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中煤能源 150 5 -- 工商银行 -- -- --

(1898.HK)(601898.SS) 中金公司

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注:*代表新增.(完)

--整理 钟华; 审校 杨淑祯

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

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