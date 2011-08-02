《交易视点》中国可转债市场非理性下跌担忧仍在,或继续底部盘整--中金

路透上海8月2日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为,中国可转债市场正在经历供求再平衡的过程,不过股市难现大规模反弹机会,持有转债机会成本仍高,且流动性冲击下的非理性下跌担忧仍存在,预计底部煎熬状态还将在8月份持续.

**转债市场供求再平衡仍将继续**

我们之前提到，债基赎回等流动性冲击成为本轮市场调整的触发剂。而更深层次原因在于转债市场供求正在经历再平衡过程。转债需求群体将被动多元化，估值下沉後难以恢复。这种再平衡过程预计在民生转债发行前後达到顶峰，之後将明显缓解。

特定周期环境下，股市仍难以摆脱震荡市格局。短期股市冲高回落源于市场对政策、流动性等预期的起伏。

转机在哪里？我们认为货币政策放松将是中级反弹机会来临的触发剂，而央票利率下降、准备金率下调等都是明显信号。就8月份而言，股市整体有可能继续弱势震荡，事件性冲击频发。挖掘个股行情和结构性机会仍是市场的主流选择。

转债市场估值下沉之後，已经进入价值区域，继续调整空间已经有限。不过，估值相对历史难言便宜，主要表现在条款和债底保护的不足。此外，流动性冲击之下非理性下跌担忧仍存在。

哪里是底？新的需求群体认可转债估值并积极参与其中才会看到转债市场真正的估值底部。时间上，民生转债发行上市或将是转债市场行情的拐点。条款博弈是中小盘个券下一个重要关注点。

在供求再平衡压力实质缓解之前，加上股市还难以出现大规模反弹机会，持有转债机会成本仍较高，我们还难以断定转债品种将就此止跌，底部煎熬状态还将在8月份持续。

新券上市带动二级市场个券估值下降风险仍值得警惕。而市场的转机预计只有在民生转债发行、上市前後才能真正到来。

高仓位投资者备受煎熬，主动减仓心有不甘，而一旦遭遇赎回仍有被动减仓压力。对工行、石化及跌破110元的中小盘个券继续大规模减仓的必要性已经不大，但至少对中行、部分中小盘等个券仍需控制仓位。

对期待抄底的投资者，我们继续建议保持耐心，新券上市、股市调整如果带来进一步冲击，将是把握捡便宜货良机。

**热点个券**

个券方面，我们似乎还很难找到具有独立行情的个券。工行、石化仍相对看好，中行转债在流动性冲击下容易出现超预期下跌。之前一直建议低配的中小盘个券系统性泡沫得到挤压，但未来还要经受新券上市等考验。条款保护较好的新钢、双良、中鼎在110元附近甚至以下都有投资价值。(完)

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