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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 17:29 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶小幅收高,美国经济前景忧虑令投资者谨慎观望

路透东京8月1日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一在清淡交投中小幅收高,尽管美国在最後一刻达成协议避免违约,推高油价并打压日圆,但对于美国经济体质的忧虑犹存,令投资者谨慎观望.

TOCOM指标期胶1月合约<0#JRU:>结算价上涨3.2日圆,或0.8%,至每公斤389.7日圆.

上海期胶交投最活跃的1月合约SNRF2上涨2.1%,收报每吨36,190元人民币.成交452,436口.

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