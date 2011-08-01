《欧股业绩焦点》汇丰控股上半年获利意外大增,拟裁减30,000个岗位

记者 Steve Slater/Sudip Kar-Gupta

路透伦敦8月1日电---欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L)周一称,将裁撤30,000个岗位,从竞争困难的几个国家退出.此前该行公布上半年获利意外大涨.

汇控(0005.HK)股价上扬逾4%,此前其公布上半年税前获利为115亿美元,高于上年同期的111亿美元,也优于路透调查分析师平均预估的108亿美元.

该行亦表示,其在拉美、美国、英国、法国和中东的业务重组中,已经裁减5,000个职位,从目前到2013年止,将再裁掉25,000个.

"还会进一步裁员,"汇控行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在电话会议上对记者说."从现在到2013年底,会裁掉大概25,000个职位."