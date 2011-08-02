《交易视点》中国债市短期内或略偏乐观,8月後久期可延长至3-4年--中信

路透北京8月2日电---中国中信证券(600030.SS)最新的利率产品周报指出，在经历7月份的大幅调整後，短期内债市可能转向中性或略偏乐观。建议投资者8月份之後可适度延长久期至3~4年，品种上，重点关注3~5年期的政策性金融债和3M Shibor浮动债。

**投资增长有保障,通胀压力仍存在**

6月份基建投资增速下滑明显。6月份实际固定资产投资同比和环比增速比5月份都出现了明显的下滑。其中6月份基建投资实际同比增速为-14.2%，显示了明显放缓的趋势。

但这不表明未来中国的投资增速将持续放缓，投资增速的下降是政府主动调控的结果。下半年保障房建设投资的加快以及融资平台继续获得贷款都将支撑投资增长。

国务院出台了生猪调控政策後，猪价出现了较大幅度的下跌。然而，猪肉供需处于紧平衡的局面并未改变，猪价在短暂回落後又再度企稳甚至小幅反弹。

即使假设明年猪肉价格出现了30%左右的下跌，猪肉价格将拉低CPI(居民消费价格指数)同比0.7%左右，因此单纯猪肉价格的下跌并不支持CPI同比大幅回落的判断。

另外，需要指出，通胀并不是自然回落的过程，是否回落以及回落的程度都依赖于後续宏观调控政策的变化。如果调控不到位，通胀的压力将持续存在。

**市场研判**

在经历7月份的大幅调整後，短期内我们对债市的看法逐渐转向中性或略偏乐观。

首先，流动性最紧张的时候可能正在过去，7月份R007的均值达到5.3%，远远高于1年定存利率，这是不可持续的。

从央行历年的政策操作来看，流动性“过紧”之後往往会出现一段“略宽松”的时期，这种情况在3、4月份出现过，不排除下半年会再次出现；

其次，尽管7月份CPI再创新高的概率较高，但这已经在市场预期之内，因此，我们认为未必会对债市造成太大冲击；

第三，在经历7月份较大规模的“去杠杆”或“止损”之後，目前交易盘的仓位已大大减轻，其对市场的“破坏力”大幅下降。

当然，以上因素最多只能触发债市出现一轮小幅的反弹，债市能否反转则取决于明年CPI是否会出现大幅的下降，对于这一点我们认为仍需进一步观察，目前尚难下定论。

**投资策略**

建议投资者8月份之後可适度延长久期至3~4 年，品种上，重点关注3~5 年期的政策性金融债和3M Shibor浮动债。

此外，我们认为未来一年内货币政策很可能将从“偏紧”走向“中性”，当前Repo互换利率很可能高估了未来的流动性压力。

因此，我们建议投资者可以开始考虑收1~5年期Repo互换固定，逐步建仓，收益率越涨越收。(完)

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