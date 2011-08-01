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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 18:01 BJT

〔中港股市〕在美国债务协议助益下收高,但成交温和暗示成长疑虑犹在

* 恒指收涨1.0%,沪综指小升0.1%

* 分析师:美国债务协议打消疑虑,但成交量温和暗示成长疑虑犹在

* 投资者继续追捧友邦保险

* 沪指银行板块下跌,抵消煤炭股涨势

路透香港8月1日电---香港股市和中国股市周一上涨,此前美国国会达成协议避免债务违约,但成交低迷,显示全球经济增长相关疑虑令投资者维持审视,不愿大举建仓.

中国和欧洲公布的制造业数据表明行业活动走疲,暗示全球需求正在丧失动能.[ID:nCN1866855]

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