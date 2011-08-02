《交易视点》华菱钢铁基本面恶化明显,主体评分下调至"4-"--中金

路透北京8月2日电---中国大型投行--中金公司最新固定收益研究报告认为，09湘华菱MTN发行人华菱钢铁的基本面恶化比较明显，且外资股东的支持力度未达预期，将公司主体评分由4+下调至4-；即将到期的两期中票还有可能存在流动性风险。

**事件**

（1）09 湘华菱MTN 发行人湖南华菱钢铁股份有限公司(000932.SZ)7月26日发布公告称，湖南证监局于今年5月16日至27日对公司及公司主要子公司进行了现场检查，并出具了《关于对湖南华菱钢铁股份有限公司采取责令改正措施的决定》.

其中提到了四大项15小项需要整改的问题，涉及公司治理、内部控制制度、信息披露及财务核算与会计处理等多个方面，如子公司章程不完善、外籍董事及子公司董事会不尽责、资产权属不清、财务核算和会计处理问题繁多、缺乏独立内部审计部门等。

（2）21世纪经济报 道7月27日刊登了一篇名为《巨亏26亿：华菱钢铁推责合资批文》的报导，其中除了提到湘华菱2010年亏损26亿元和收到湖南省证监局的整改要求外，还特别提到华菱钢铁的外资股东安赛乐米塔尔未兑现承诺，包括提供技术支持和将华菱钢铁纳入米塔尔全球采购，导致公司产生亏损和成本增加。

（3）湘华菱09年发行过两期2年期中期票据17亿元和18亿元，大公给予AA评级，将分别于今年8月12日和9月28日到期。

**点评**

10年以来湘华菱规模扩张明显，但内部竞争力并未相应提升，盈利效率显着降低，债务负担加重。

湖南省证监局检查通告说明企业存在多方面的内控管理问题，而且第二大股东承诺的多项资金和技术支持未到位。

我们认为公司基本面恶化比较明显，外资股东的支持力度未达预期，银行对公司授信比较谨慎，而且公司短期周转压力较大，将公司主体评分由4+下调至4-。

我们建议投资者密切关注公司半年报情况，即将到期的两期中票有可能存在流动性风险。

湘华菱控股股东华菱集团发行的09华菱债评分相应下调至4-/4，与华菱集团形成互保的08湘有色债评分调整为4/4。(完)

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