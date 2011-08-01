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亚洲 | 2011年 8月 1日 星期一 18:23 BJT

《外汇动态》丹斯克银行分析师建议做空美元指数,因美元料长期疲软

0939GMT---丹麦丹斯克银行分析师建议做空美元指数,以迎接美元的进一步全线走软.

在一份报告中,他们建议强烈看空美元指数,要麽保持空头部位,要麽逢高做空,目标位在68.360,其後是63.120,同时在78.873上方设置停止单.

他们指出,美元指数在5月初触及72.696的低位後,形成了10周的下跌中继形态,并称,"这10周的形态或引发短线跌势,而在76.200构建完毕的主要收窄区间则预示,未来数月甚至数年或大幅下跌."

美元指数.DXY现跌0.3%,至73.681.(完)

--编译 许娜;审校 丁琦

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